Mignolet: "Verdiend" 03 mei 2018

Simon Mignolet mocht gisteren meevieren met zijn ploegmaats in het olympisch stadion van Rome: "We staan verdiend in de finale. We hebben in onze thuiswedstrijd getoond dat we een heel goede ploeg zijn. Mijn verdienste in deze finaleplaats? Ik heb vorig jaar mee geknokt voor het Champions Leagueticket en stond in doel in de twee voorrondewedstrijden in Hoffenheim, dus.... Ik maak nog altijd deel uit van de groep en beleef alles vanop de eerste rij."

