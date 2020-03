Exclusief voor abonnees Mignolet schenkt tablets aan Sint-Trudo Ziekenhuis Mooie geste (bis) 31 maart 2020

Het hart op de juiste plaats. Club Brugge-doelman en Rode Duivel Simon Mignolet (32) heeft tablets geschonken aan het Sint-Trudo Ziekenhuis in Sint-Truiden. "Zoals de meesten onder jullie weten, ben ik een geboren en getogen Truienaar", zei hij in een videoboodschap op sociale media. "Sint-Truiden is zwaar getroffen door het coronavirus. Ik wou hulp bieden aan het ziekenhuis dat me nauw aan het hart ligt. Mijn zoon is er geboren en mijn moeder werd er onlangs succesvol geopereerd." Mignolet besloot extra tablets te kopen voor Sint Trudo - dat had er al aangeschaft, maar dat aantal was ontoereikend voor het aantal patiënten. "De patiënten die in quarantaine verblijven, kunnen zo contact houden met hun familie en vrienden. Ik hoop dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen." De doelman riep ook nog eens op om de maatregelen van de regering nauwgezet op te volgen. "Zo kunnen we levens redden." (FDZ)

