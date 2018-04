Mignolet opent tweede koffiebar 17 april 2018

Simon Mignolet (30) opende gisteren zijn tweede koffiebar in Sint-Truiden. Nadat de Rode Duivel twee jaar geleden al koffie begon te serveren in de stationsbuurt, kan je nu ook op de Grote Markt van de Trudostad van een latte of een macchiato slurpen in het tweede filiaal van 'Twenty Two Coffee', genoemd naar het rugnummer van de keeper van Liverpool. Mignolet zakte zelf naar zijn thuishaven af om het spreekwoordelijke lintje door te knippen en zelf de eerste koffie te proeven. Dat lokte heel wat Truienaars en enkele Liverpool-fans van buiten de provincie. De doelman deelde handtekeningen uit en ging met alle klanten op de foto. De tweede vestiging van 'Twenty Two Coffee' opent zijn deuren omdat de eerste tijdelijk moet sluiten door wegenwerken. Mignolet sluit trouwens niet uit dat hij in de toekomst nog koffiebars zal openen. (SJH)

