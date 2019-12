Exclusief voor abonnees Mignolet: "Op training pak ik er niet veel" 05 december 2019

Man van de match gisteren bij een wederom slap Club Brugge? Simon Mignolet, goed voor twee strafschopreddingen na 120 minuten. "Mijn collega was warm, ik niet (grijnst). Gelukkig heb ik de ervaring om daar goed mee om te gaan en op de juiste momenten de bal te pakken. Ik koos telkens de goeie hoek. Dan is de kans al groot dat je er een paar stopt. Of het makkelijker is dan in Engeland? Niet echt. Die van ons waren uitstekend getrapt - op training pak ik er ook niet veel. Ik noem mezelf geen specialist, maar in het verleden heb ik wel veel belangrijke strafschoppen gestopt." Mignolet stopte in zijn carrière - vóór gisteren - 12 van de 46 penalty's. Diego Costa, Rooney, Vardy en Suárez misten onder anderen oog in oog met 'Big Si'. Gisteren pareerde hij de pogingen van Neto en Ndenbe. "Natuurlijk was ik voorbereid, want ik laat niets aan het toeval over. Van vier van de vijf strafschopnemers wist ik waar ze trapten. Enkel van Ndenbe niet, maar daar heb ik goed gegokt. Straks ga ik naar het casino (lacht)." (TTV)

