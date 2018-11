Mignolet mag niet weg bij Liverpool 10 november 2018

Liverpool verzet zich momenteel tegen een vertrek van Simon Mignolet in januari. In makelaarsmiddens wordt OGC Nice naar voren geschoven als kandidaat-overnemer, maar The Reds zijn naar eigen zeggen niet zinnens hun back-updoelman te verkopen. Coach Jürgen Klopp wil voor de strijd op drie fronten graag een ervaren pion voor het geval eerste keus Alisson iets overkomt. Mignolet (30) is gefrustreerd over zijn situatie als bankzitter, maar mocht na het vertrek van Loris Karius in de zomer ook al niet meer weg. Zijn vraagprijs toen lag boven 10 miljoen euro. Mignolet ligt nog tot 2021 vast op Anfield. Een lucratief contract. (KTH)