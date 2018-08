Mignolet maakt promotie: Karius naar Besiktas 21 augustus 2018

Onverwachte promotie. Simon Mignolet zat gisteren voor het eerst dit seizoen op de bank bij Liverpool. Een plaats die hij tot juni volgend jaar zal mogen verwarmen. Liever had ook hij andere oorden opgezocht, maar hij mag plots niet meer vertrekken nu Loris Karius naar Besiktas verkast. Liverpool verhuurt de doelman, die in de Champions League alle krediet en zijn vertrouwen verloor na twee blunders, voor twee jaar aan de Turkse club met een optie tot aankoop. Mignolet was ook een tijdje in beeld bij Besiktas, maar onderhandelingen kwamen nooit in een eindfase. Gisteren bereikten Besiktas en Liverpool dan toch een akkoord over de andere keeper op de loonlijst. Mignolet mag zich opmaken voor de League Cup- en FA Cupwedstrijden. Hij schuift nu dus een rang op. Achter eerste keeper Alisson Becker, gisteren allesbehalve onder de indruk van de omstandigheden op Selhurst Park. De Braziliaan straalde rust en zekerheid uit tegen Crystal Palace. En redde ook knap op een vrijschop van Milivojevic. Milner legde de match vanop de stip in een beslissende plooi, Mané legde in blessuretijd de eindstand vast. De enige Belg op het veld, Christian Benteke, maakte geen onvergetelijke indruk. Alleen in de lucht was hij baas over Van Dijk en co. De rest van zijn spel was ongelukkig. Twintig minuten voor tijd werd hij vervangen. (KTH)

