Exclusief voor abonnees Mignolet is net weg en... Alisson valt uit 10 augustus 2019

00u00 0

Een mens zou voor minder vloeken. Achttien maanden had Simon Mignolet vanop de bank toegekeken bij Liverpool - geen enkele seconde gespeeld in de Premier League sinds januari 2018. En dan, in zijn eerste match na zijn vertrek naar Club Brugge, viel eerste keus Alisson uit met een kuitblessure. Gelukkig zit de Rode Duivel nu ook goed. Het mocht gewoon niet zijn voor hem op Anfield.

