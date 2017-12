Mignolet in de fout 00u00 0

Simon Mignolet reageerde zich af op zijn doelpaal. Een keeper weet wanneer hij in de fout gaat. Mignolet verkeek zich helemaal op een schot van Xhaka, nochtans redelijk centraal. Met een vuist bokste hij half naast de bal. Goal (2-2). De kritiek zal de komende dagen weer keihard zijn. De druk zal toenemen. Een paar minuten later stond het 3-2. Een spektakelmatch die in 420 seconden van 0-1 naar 3-2 ging. Accuraat verdedigen is niet aan beide ploegen besteed - een eufemisme. Uiteindelijk redde Firmino nog een punt, met een helpende hand van Cech.