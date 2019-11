Exclusief voor abonnees Mignolet houdt vaakst netten schoon 29 november 2019

00u00 0

Negen keer de nul. Simon Mignolet is dit seizoen absolute koploper als het op clean sheets aankomt. In bijna 70 procent van alle matchen houdt de Club-keeper de nul. Helemaal onderin Sinan Bolat en ook William Dutoit. De KVO-doelman zit ondertussen -in de reguliere competitie - aan 31 (!) opeenvolgende matchen met minstens een tegengoal. Zijn laatste clean sheet dateert van 24 februari 2018. (MVS)

