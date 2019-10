Exclusief voor abonnees Mignolet: "Er is geen goed moment om Real te treffen" 01 oktober 2019

00u00 0

Wat hij vond van Edens huidige vorm. Hoe hij Courtois beoordeelt. En of hij nog terugdenkt aan de verloren Champions League-finale tegen Real, toen Karius twee keer blunderde. Onze Spaanse collega's waren niet geïnteresseerd in Club, laat staan in Mignolet. "Eden is een wereldster. Geef hem gewoon nog wat tijd. Ik ben zeker dat hij een ongelooflijk succes zal zijn voor Real. (...) Thibaut is een wereldkeeper. Dat heeft-ie overal al bewezen. Real slikt niet toevallig weinig goals. Ik heb veel respect voor hem. (...) Ik ben niet meer bezig met het verleden. Ik speel nu bij Club. Mijn focus ligt op deze match." Uit zijn rol viel-ie niet. Om er - toen hij van de Belgische pers toch een vraag over de wedstrijd kreeg - aan toe te voegen: "Ik denk niet dat er een goed moment is om tegen Real te spelen. We moeten accepteren dat ze beter zijn, maar als we doen wat we moeten doen, is er iets mogelijk." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Real

sport

sportdiscipline

voetbal

sportevenement