Mignolet al tegen Kiev in doel? 05 augustus 2019

00u00 0

Een krachttoer van jewelste. Club Brugge haalt Champions Leaguewinnaar en Rode Duivel Simon Mignolet (31) terug naar België. De doelman van Liverpool reisde gisteravond - na de verloren Community Shield tegen Manchester City - al af naar ons land. Voorzitter Bart Verhaeghe wachtte hem in hoogsteigen persoon op aan de luchthaven van Abelag. Een vijfjarig contract ligt klaar voor Mignolet. Met de transfer is zo'n 7 miljoen euro gemoeid. Een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 9 miljoen. Als het papierwerk snel in orde komt - er is al een principeakkoord tussen alle partijen -, kan hij morgenavond al spelen tegen Dinamo Kiev.

