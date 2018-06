Miemuze serveert tricolore hamburger 14 juni 2018

Het WK was voor Mieke Van Pellicom van lunchbar Miemuze in Bornem hét moment om te experimenteren. Zij zet een WK-burger op het menu, met een opvallend rood broodje. "Ik ging aan het experimenteren, en kleurde het brood met rodebietenpoeder. De kaas zorgt voor het gele kleurtje van onze Belgische vlag, de hamburger ga ik niét helemaal zwart bakken", lacht Van Pellicom. "Ik stopte ook een Bornems smaakje in mijn burger, door Bornem Tripel in mijn saus te verwerken. De WK-burger proeven kan bij Miemuze, en aan onze foodtruck op het Kardinaal Cardijnplein in Bornem waar de wedstrijden op groot scherm worden getoond." (EDT)

