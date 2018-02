Mieke Vogels maakt comeback in Antwerpen 05 februari 2018

00u00 0

Mieke Vogels (63), voormalig voorzitster van Groen, zal haar partij steunen bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober door zich kandidaat te stellen op de lijst in Deurne. Vogels was een hevige tegenstandster van het op de klippen gelopen Samen-verhaal met sp.a, maar gelooft dat Groen nu meer kansen heeft. Vogels benadrukt wel dat ze geen ambitie meer heeft om in de districtsraad te zetelen. Ook in Antwerpen wil ze de partij steunen als haar dat gevraagd wordt, zonder meer. "Ik voel me echt goed als gepensioneerde", wijst ze op haar activiteiten als natuurgids en oma. (ADA)