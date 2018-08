Midlifecrisis in 2018 Liever een sixpack dan een Porsche 11 augustus 2018

00u00 0

Vergeet die dure Porsche of flirten met prille twintigers. Een midlifecrisis wordt vandaag steeds vaker met fysieke uitdagingen bezworen. "Een marathon lopen is óók een manier om je weer jong te voelen." De Mount Everest beklimmen, een marathon lopen of een personal trainer onder de arm nemen om eindelijk met die sixpack te kunnen pronken: fysieke uitdagingen zijn in opmars bij veertigers en vijftigers, zo concludeert een Britse enquête van ziekteverzekeraar Bupa bij 3.000 respondenten. Maar liefst 24% van de ondervraagden van middelbare leeftijd engageert zich voor een marathon of een andere langeafstandswedstrijd. De helft van de ondervraagde vrouwen investeert dan weer rond die leeftijd in een fitnessabonnement of een personal trainer. Niet alleen om die extra kilo's voor te zijn, ook omdat we steeds meer het belang van een gezonde levensstijl inzien, klinkt de verklaring. (ND)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN