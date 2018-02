Middenvakrijders Onze opinie 13 februari 2018

Middenvakrijders. Middenvingers worden naar hen opgestoken door wie hen links en rechts voorbijflitst. Het zijn mannen en vrouwen met vaak meer jaren dan kilometers op de teller. Als ze niet weer invoegen zoals het hoort, dan is dat uit verstrooidheid of gemakzucht, of gewoon omdat ze zich op die tweede rijstrook veiliger voelen dan tussen de camions op de eerste. Ze zijn van alle tijden, de middenvakrijders, en ze blijken onuitroeibaar. In 2006 voerde de overheid een campagne met snedige teksten om hen attent te maken op hun ongewenst gedrag. 'U rijdt links. Want u had dat rijvak gereserveerd?' Of nog: 'U rijdt links. Want uw voorouders komen uit Engeland?' Het heeft niet geholpen. Ook vandaag nog wekt niemand meer ergernis dan de middenvakrijder, blijkt uit een enquête van Vias. Meer dan de bumperklever of de whatsapper.

