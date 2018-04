Midden juni weet koning Albert of hij DNA moet afstaan 27 april 2018

De advocaten van Delphine Boël hebben voor het Brusselse hof van beroep gevraagd om een DNA-test af te nemen van koning Albert II. Boël wil aantonen dat hij haar biologische vader is. Het hof besprak de zaak gisteren voor de eerste keer. Midden juni beslist het hof of er al dan niet een DNA-test komt bij Jacques Boël en Albert II. Later volgen dan de debatten ten gronde.