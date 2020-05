Exclusief voor abonnees Middelheimmuseum lijkt wel festivalterrein 29 mei 2020

00u00 0

Vanaf 1 juli toveren dertien kleurrijke skydancers het grasveld Hortiflora tijdelijk om tot een soort festivalterrein. De installatie 'The Pogo Never Stops' van Dennis Tyfus verbeeldt zijn fascinatie voor de pogodans. De ventilatoren van de skytubes doen eveneens dienst als muziek en verwijzen naar Tyfus' zwak voor de schoonheid van constant, herhaald of machinaal geluid. In het collectiepaviljoen van het Middelheimmuseum (her)ontdekken de bezoekers verborgen stukken uit de verzameling van het Middelheimmuseum. Sinds de opening van het collectiepaviljoen in het najaar van 2019 is dat Résidence Terrestre, een bijzondere kunstinstallatie van Michel François. Na een korte presentatie in het Braempaviljoen bij de aankoop in 1997 verdween het in het museumdepot. Vandaag wordt het werk voor het eerst in 22 jaar weer getoond aan het Middelheimpubliek. De presentatie loopt nog door tot 16 augustus. (AMK)

