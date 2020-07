Exclusief voor abonnees Middelbare scholen krijgen gemiddeld 40.000 euro aan extra werkingsmiddelen 10 juli 2020

Plexischermen, alcoholgels, mondmaskers... Scholen werden door de coronacrisis stevig op kosten gejaagd. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) start daarom met de uitbetaling van 67 miljoen euro aan extra werkingsmiddelen voor alle scholen. Gemiddeld krijgt een buitengewone basisschool bijna 9.000 euro extra uitgekeerd, een gewone basisschool meer dan 10.000 euro. In het secundair liggen die bedragen nog hoger: voor een buitengewone secundaire school wordt er ruim 14.000 euro extra uitgetrokken en een gewone middelbare school krijgt zelfs bijna 40.000 euro meer werkingsmiddelen. De precieze bedragen zijn afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal leerlingen en de mate waarin een school heropgestart is sinds mei. "De coronafactuur mag niet blijven liggen bij de scholen", zegt Weyts. Bedoeling is dan ook om extra onkosten te dekken, geleden schade te vergoeden en extra investeringen te doen in ICT, zeker nu afstandsonderwijs een blijver lijkt te worden. (FME)

