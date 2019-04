Exclusief voor abonnees Middagdutje verlaagt bloeddruk 04 april 2019

00u00 0

Wie 's middags graag in zijn zetel gaat liggen voor een dutje, hoeft zich niet meer schuldig te voelen. Het slaapje blijkt goed te zijn voor de bloeddruk. Uit een studie die werd voorgesteld op het congres van het American College of Cardiology, blijkt dat een middagdutje de bloeddruk evenveel verlaagt als bloeddrukverlagers in een lage dosering. Minder zout en alcohol gebruiken helpen ook, maar niet zoveel als een middagdutje.