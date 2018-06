Microsoft Surface Book 2 GOEDGEKEURD DOOR tweakers 02 juni 2018

00u00 0

De 15 inch-versie van de Surface Book 2, een laptop van Microsoft die kan worden 'omgeplooid' tot een tablet, is een mooi apparaat met een stevige magnesium behuizing en een degelijk scharnier, waarmee de tablet stevig vast blijft zitten. Belast je de laptop zwaar, met bijvoorbeeld games, dan blijft de centrale processor echter wat achter. We missen een pennetje erbij en de prijs is hoog, zeker als je de versie met grotere opslagdrive wilt. Daar staat tegenover dat het scherm bijzonder goed is en de accuduur tijdens videokijken op een forse zestien uur uitkomt.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN