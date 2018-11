Microsoft lost Apple af als duurste bedrijf 27 november 2018

Niet het hippe Apple of Amazon, maar het oude Microsoft mag zich het meest waardevolle bedrijf van de VS noemen. De afgelopen maanden kregen de koersen van de FAANG-aandelen (Facebook, Apple, Amazon, Netflix en Google) zware klappen op de beurs. Microsoft heeft die correctie beter doorstaan, waardoor het bedrijf gisteravond 814 miljoen dollar waard was. De beurswaarde van Apple is fors teruggevallen, van 1.120 miljard dollar tot 811 miljard dollar. Amazon is nog 757 miljard dollar waard.

