Microsoft geeft zes weken vaderschapsverlof

Technologiereus Microsoft gaat wereldwijd zijn werknemers meer verlof gunnen. In België wordt het moederschapsverlof opgetrokken van vijftien naar twintig weken. Het vaderschapsverlof stijgt van tien dagen naar zes weken. Allemaal met loonbehoud en zonder impact op de prestatiebonussen. Werknemers van Microsoft in ons land die een kind adopteren, krijgen zes weken betaald verlof voor kinderen tot zestien jaar. Personeelsleden kunnen bovendien jaarlijks extra vier weken betaald verlof opnemen voor de zorg van directe familieleden die ernstig ziek zijn. De regeling is al meteen van kracht. Er werken in Zaventem een kleine vierhonderd mensen voor Microsoft.