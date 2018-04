Microsoft bewaakt Belgische belastingwebsite 07 april 2018

00u00 0

Om toegang te krijgen tot een overheidsdatabank met fiscale regelgeving, moeten gebruikers sinds een maand hun gegevens delen met Microsoft. Dat schrijft 'De Standaard'. Die regeling stuit op kritiek. "Door die privatisering verliest de FOD Financiën de controle over de toegang tot de gegevensbank. Ze staat toe dat de multinational Microsoft de parameters bepaalt", zegt volksvertegenwoordiger Marco Van Hees, de fiscale specialist van de PVDA. Volgens minister van Financiën Van Overtveldt (N-VA) moest de accountverplichting er komen omdat "Microsoft niet wil dat mensen anoniem toegang hebben tot het platform". De overheid ging met het Amerikaanse bedrijf in zee, omdat het platform de gebruikers een aantal voordelen biedt. De FOD Financiën kreeg tot nu toe zes klachten binnen. Een van de klagers kreeg het advies om onder een valse naam in te loggen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN