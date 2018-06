Microhandtas met een maxiprijs 26 juni 2018

Hij is vréselijk onhandig, maar op dit moment ook vreselijk modieus: de microhandtas. Veel meer dan een gsm, lippenstift en bankkaart kan je er niet in kwijt, maar sinds Rihanna enkele weken geleden met een exemplaar van de Franse ontwerper Jacquemus verscheen, is het hebbeding overal uitverkocht. Opvallend, want de prijs is met 435 euro niét zo micro. Intussen volgen de Kendall Jenners van deze wereld met hun versie van de microtas, en ook de budgetketens springen op de trend. Waar je dan je spullen kwijt moet? Volgens de Britse 'Elle' smokkel je het best nog een "stiekeme tweede tas" mee, waar je alles in kwijt kan wat niet in de microhandtas past.

