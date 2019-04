Exclusief voor abonnees Mick Schumacher kan polepositie niet verzilveren 01 april 2019

In Bahrein ging de aandacht ook naar Mick Schumacher, die in de Formule 2 debuteerde. Van zijn 10de stek op de grid reed hij in de zaterdagrace naar plaats acht. Gelukstreffer: die positie levert in de Formule 2 immers de pole position op voor de kortere zondagrace. Maar tegelijk had Schumi junior ook pech dat hij dit zetje niet kreeg op Monaco of Budapest, waar voorbijsteken zeldzaam goed is. Bahrein is immers een circuit waarop het wel makkelijk voorbijsteken is. Met een Prema die trager was dan de jongens in zijn zog, was de 20-jarige Duitser kansloos. Hij finishte uiteindelijk als zesde. (JB)