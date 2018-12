Mick Jagger (75) gedumpt door 23-jarige 11 december 2018

Mick Jagger zal de kerstperiode zonder vriendin moeten doorbrengen. De Rolling Stone werd namelijk onlangs gedumpt door zijn 23-jarige vriendin Noor Alfallah. En het wordt nog pijnlijker, want Noor ruilde hem gewoon in voor een andere rijke man: miljardair Nicolas Berggruen (57). Volgens het Amerikaanse magazine 'Forbes' bezit de investeerder niet alleen duizenden huizen en commercieel onroerend goed in de Amerikaanse staten Portland en Oregon, maar ook in Duitsland, Israël, Turkije en Singapore. Dat alles zou hem zo'n 1,4 miljard euro waard maken. Grappig detail: qua uiterlijk lijken Berggruen en Jagger best op elkaar. (KDL)

