Michiel (20) vertelt over het leven in en na de jeugdinstelling: "Plots was het niet meer zo stoer om in Everberg te zitten"

07 april 2018

00u00 0 De Krant Everberg. Een heet hangijzer, synoniem voor plaatsgebrek - de laatste weken moesten 5 jongeren rechtsomkeer maken aan de voordeur. Of het achter de muren van de jeugdinstelling zoveel beter is, weet Michiel (20). "Het waren de ergste maanden van mijn leven, maar mij plaatsen was een terechte beslissing."

2127 is een nummer dat Michiel - een schuilnaam - nooit zal vergeten. Het is het kamernummer dat bovenaan alle brieven staat die hij ooit van zijn toenmalig vriendinnetje kreeg. "Kijk eens hoeveel", zegt hij terwijl hij de stapel bovenhaalt. "We waren anderhalf jaar samen toen ik naar Everberg ging. Ik zou haar twee maanden niet zien. De cursusblok en pen die op mijn bureau lagen, waren de enige afleiding tijdens mijn eerste vijf dagen in de cel. Ik gebruikte ze om een motivatiebrief naar de jeugdrechter te schrijven, zodat ze op bezoek mocht komen. Zij was een reden om daar weg te raken." Het kamernummer was er één van de 40 plaatsen die de gesloten instelling De Grubbe in Everberg momenteel telt. Sinds 2002 is het de plek voor jongens tussen 14 en 20 jaar oud die een misdrijf op hun kerfstok hebben, of daarvan verdacht worden. Nooit blijft een bed onbeslapen. Meer nog: door plaatsgebrek zagen jeugdrechters zich de jongste weken genoodzaakt jongeren huiswaarts te sturen, en dat na een overval op een apotheek, een drugshandeltje, of zwaar geweld. Na de paasvakantie zitten deze jongens opnieuw op de schoolbanken. "Ridicuul", stelt Michiel. "Die gastjes zijn de weg kwijt en moéten ergens naartoe, Everberg of niet. Het gaat niet om de sanctie, wel om de hulp die ze nodig hebben. Hen loslaten, is ze aan hun lot overlaten."

65 keer weggelopen

