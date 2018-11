Michelle Obama klopt Sandra Bekkari en Pascale Naessens 24 november 2018

00u00 0

Het boek 'Mijn verhaal' van Michelle Obama was afgelopen week het best verkochte boek in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers die GfK Retail & Technology en Boek.be gisteren vrijgaven. Daarmee doet ze beter dan Pascale Naessens en Sandra Bekkari, die met 'Nooit meer diëten' op twee staat. Naessens moet zich met 'Nog eenvoudiger met 4 ingrediënten' tevreden stellen met een vierde plaats in de boeken-top 10. In vrijwel alle Europese landen én in de Verenigde Staten is het boek van Obama op de eerste plaats van de verkooplijsten beland. (LVB)