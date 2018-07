Michelle Martin zoekt stageplaats voor rechtendiploma 05 juli 2018

Michelle Martin (58) is bijna afgestudeerd als bachelor in de rechten. De ex van Marc Dutroux moet wel nog haar thesis afwerken en een stageplaats vinden om haar diploma te halen. Martin is in avondonderwijs geslaagd voor haar examens in het laatste jaar rechten aan de Naamse hogeschool. Ze begon aan de studies in september 2013. Ze heeft er vijf jaar over gedaan om de cursussen te volgen die in principe 3,5 jaar in beslag nemen.