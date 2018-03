Michelle Martin voor rechter na weigeren erfenis? 06 maart 2018

Michelle Martin, de ex van Marc Dutroux, moet mogelijk voor de rechtbank verschijnen, omdat ze in 2000 de erfenis van haar moeder weigerde - volgens de familie van de vermoorde Eefje Lambrecks om geen schadevergoeding te moeten betalen. Henriette Puers liet na haar dood een kleine villa in Waterloo, juwelen, gouden munten en spaargeld achter. Alles samen zou het gaan om een erfenis van 200.000 à 400.000 euro, maar Martin - enig kind - verwierp de nalatenschap ten voordele van haar drie kinderen. Jean Lambrecks en zijn zoon Leendert, de vader en broer van Eefje, hebben een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen Martin. Op 15 maart zal de raadkamer in Namen beslissen of de vrouw zich moet verantwoorden voor de rechtbank. In dat geval riskeert Martin tot twee jaar cel en tot 12.500 euro boete. (KAV)

