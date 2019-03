Michelle Martin gaat vrijuit voor zwartwerk 09 maart 2019

Michelle Martin, de ex van kindermoordenaar Marc Dutroux, moet niet voor de correctionele rechtbank verschijnen voor bedrieglijk onvermogen en zwartwerk. In 2000 verwierp Martin de nalatenschap van haar moeder. Zo zorgde zij ervoor dat de erfenis niet naar de Dutroux-slachtoffers en hun nabestaanden kon gaan, maar wel naar haar eigen kinderen. Voor die kunstgreep riskeerde ze tot twee jaar cel en een boete van 12.500 euro, maar de raadkamer in Namen oordeelde nu dat de feiten van bedrieglijk onvermogen verjaard zijn. Daarnaast kwam er een buitenvervolgingstelling in een dossier rond zwartwerk. Volgens de slachtoffers en nabestaanden werd Martin in het geheim betaald voor haar werk in het klooster van Malonne, de plek waar ze terechtkon na haar vrijlating. (KSN)

