Michelle Martin doet succesvolle stage op advocatenkantoor 22 januari 2019

Michelle Martin (59), de ex van Marc Dutroux, heeft met succes een stage afgerond op een advocatenkantoor. Dat deed ze in het kader van haar studie tot bachelor in de Rechten. Ze is al 5,5 jaar bezig met haar studie, waar het normale traject drie jaar bedraagt. Verwacht wordt dat ze weldra haar diploma behaalt.