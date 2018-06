Michel zegt Merkel wat hij van migratie vindt 14 juni 2018

00u00 0

Premier Charles Michel en Duits bondskanselier Angela Merkel hebben gisteren in Berlijn een uur samengezeten. Er werd vooral gepraat over het migratievraagstuk in Europa - "een beslissende test voor de toekomst van Europa". Zo zei Merkel dat de EU meer solidariteit moet tonen met Italië, dat veel vluchtelingen opvangt. Michel heeft het Belgische standpunt toegelicht bij Merkel. Ons land wil een hervorming van de Dublin-regels, maar ook 'oriëntatiecentra' buiten de EU. In die centra zou er een legale toegang tot de Europese landen kunnen komen. Merkel was daar niet tegen, maar had het eerder over 'informatiecentra' - die zouden mensen moeten wijzen op de gevaren van migratie.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN