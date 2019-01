Michel wordt weer vader 30 januari 2019

Heuglijk nieuws voor onze premier. Zijn vriendin Amélie Derbaudrenghien is voor de tweede keer zwanger. De geboorte van de jongste Michel is voorzien voor juni. Dat wordt dus een méér dan drukke periode voor Michel, want het is vlak na de federale, regionale en Europese verkiezingen van 26 mei en dus een moment waarop er volop onderhandeld wordt. Het koppel kreeg in 2016 al een dochter, Jeanne. Charles Michel heeft ook een zoon uit een eerdere relatie, Maximilien.

HLN

