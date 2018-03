Michel wil Russen niet de deur wijzen 26 maart 2018

Toen op de Europese top van vorige week een tiental landen - waaronder Frankrijk en Duitsland - opperde om zo'n 20 Russische diplomaten bij de EU terug te sturen naar Moskou, ging premier Charles Michel (MR) als enige in het verweer. Dat schrijft Le Soir. De voorgestelde sanctie zou een reactie zijn op de gifaanval op ex-spion Sergei Skripal en zijn dochter. Maar aangezien Brussel de hoofdstad is van de Unie, zou het aan óns land zijn om de diplomaten de deur te wijzen. Gevolg: wij zouden de volle laag krijgen. Rusland zou onze diplomaten, onze attachés en ons ambassadepersoneel in Moskou de deur wijzen, waardoor België elk diplomatiek contact met Rusland zou verliezen. En dat terwijl premier Michel nog maar net op bezoek is geweest bij president Poetin, om de dialoog weer op gang te trekken.

