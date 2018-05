Michel Verschueren duwt liberale lijst 07 mei 2018

00u00 0

Michel Verschueren, de 87-jarige eremanager van Anderlecht, zal in Grimbergen de Open Vld-lijst duwen. Dat maakte hij bekend op Twitter, zijn geliefkoosd medium - waar anders? Op de sociaalnetwerksite daagde hij meteen ook ex-bondscoach Georges Leekens uit, die in Oostkamp de CD&V-lijst zal duwen. "Wie van beiden zal de meeste stemmen halen? De Stoere Krijger of de Zilveren Vos?", luidde het plagend. In 2014 was Verschueren ook al lijstduwer bij Open Vld, voor de Vlaams-Brabantse Kamerlijst. (DBS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN