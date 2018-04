Michel Van Dousselaere dan toch op première van 'zijn' documentaire 09 april 2018

00u00 0

In januari nam hij afscheid van zijn publiek, en toch woonde acteur Michel Van Dousselaere (69) gisteren de première bij van de documentaire die zijn vrouw over hem maakte. In 'Michel, acteur verliest de woorden' toont Irma Wijsman zijn strijd tegen afasie, een hersenaandoening die hem langzaam maar zeker zijn spraakvermogen ontneemt. Dat Van Dousselaere erbij was in de Gentse Sphinx Cinema, was voor iedereen een verrassing, gezien zijn gezondheidstoestand. De acteur wordt vooral aan Antwerpen gelinkt, waar hij schitterde op de planken van de Blauwe Maandag Compagnie. "Maar ik ben een echte 'Genteneir'", vertelde hij gisteren aan iedereen die het wilde horen. "Toen Michel hoorde dat de documentaire voor het eerst werd gedraaid in zijn geboortestad Gent, wou hij er absoluut persoonlijk bij zijn", zegt zijn vrouw. (DVL)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN