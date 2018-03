Michel Van den Brande moet rijbewijs afgeven "Ik ben hier weg" 14 maart 2018

Stellingenmagnaat Michel Van den Brande (56) is alweer veroordeeld tot een rijverbod van drie maanden en een boete van 300 euro. De ster uit 'The Sky is the Limit' reed met 144 km/u langs wegenwerken aan de E34, waar hij maar 90 km/u mocht. Van den Brande was in beroep gegaan, maar dat is nu verworpen, onder meer door zijn eerdere overtredingen. "Ze sleuren er ook veroordelingen uit 2001, 2002, 2003, 2004, 2006 en 2014 bij. Waarom beginnen ze niet gewoon van aan mijn geboorte?", reageerde hij. "Ze mogen het vanaf nu zelf oplossen. Ik ben het beu om aan de staat te betalen. Mijn bedrijf Kontrimo staat te koop en daarna ben ik weg." (WSG)