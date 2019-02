Michel praat met May over Syrië 18 februari 2019

België en het Verenigd Koninkrijk willen naar een gezamenlijke aanpak zoeken voor het probleem van de Syriëstrijders. Dat is premier Michel gisteren met zijn Britse collega May overeengekomen. In een telefoongesprek spraken ze af om "heel nauw samen te werken met de bedoeling een gelijklopende aanpak te hebben om onze veiligheidsbelangen te verdedigen", aldus de woordvoerder van Michel. Of dat betekent dat Syriëstrijders moeten worden teruggehaald, wil Michel niet zeggen. De kwestie ligt ongelofelijk gevoelig, klinkt het achter de schermen. Premier Michel zal de komende dagen ook contact hebben met Nederlands premier Rutte en Frans president Macron.