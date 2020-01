Exclusief voor abonnees Michel praat met Erdogan over Libië 13 januari 2020

Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft afgelopen weekend een ontmoeting gehad met de Turkse president Erdogan. Ze wisselden twee uur van gedachten over de situatie in Libië. Daar woedt een verbeten strijd tussen de door de VN erkende regering van nationale eenheid in Tripoli en generaal Khalifa Haftar, die het oosten van het land onder controle heeft en wordt gesteund door Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland. Zijn Libische Nationale Leger begon vorige lente met een offensief richting de hoofdstad en heeft de voorbije weken grote terreinwinst geboekt. Gisteren zat Michel vervolgens samen met de Egyptische president Abdel Fattah Al Sisi.