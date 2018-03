MICHEL OP TEAMBUILDING "WANT HET WAS NODIG" 09 maart 2018

De boog staat vaak gespannen, bij de regering-Michel. Maar niet altijd. Woensdagavond trakteerde de premier zijn ministers, de fractieleiders van de meerderheid én hun partners op een tentoonstelling van Fernand Léger in de Bozar én een diner in de Lambermont, de ambtswoning van de premier. Drie regerings-leden ontbraken op het appel: staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA), staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Francken kon niet om persoonlijke redenen, Zuhal Demir was ziek en Didier Reynders (MR) had al een tijdje een gespreksavond in Sint-Agatha-Berchem gepland over de mobiliteit in Brussel. Binnen de regering klinkt het dat na de spanningen rond Soedan en de woonstbetredingen zo'n uitje geen kwaad kon. (IVDE)

