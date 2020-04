Exclusief voor abonnees Michel: "Ook sterkere EU-lidstaten hebben er belang bij om samen te werken" 21 april 2020

00u00 0

Europees president Charles Michel roept alle EU-lidstaten op om samen te werken om de economische relance in te zetten. Donderdag zitten de 27 landen daarover - digitaal - samen. Er moet massaal geïnvesteerd worden en de financiële draagkracht van de lidstaten moet verzekerd worden, vindt Michel. Maar dat zorgt al snel voor een debat over solidariteit tussen meer spaarzame landen in het noorden en lidstaten die er budgettair minder gunstig voor staan. "De staten die een beetje sterker zijn dan andere, zijn heel afhankelijk van de kracht van de interne markt. Ze hebben er geen belang bij dat andere, economisch meer fragiele staten verzwakken", meent de Belgische oud-premier.

