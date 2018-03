Michel ontvangt omstreden emir 07 maart 2018

Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani van het rijke Qatar was gisteren op bezoek in ons land. De 37-jarige emir ontmoette de koning, de premier, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) en minister van Werk en Economie Kris Peeters (CD&V). Ons land gaat nauwer samenwerken in de luchtvaartsector en beide landen ondertekenden een samenwerkingsakkoord tussen de unief van Hasselt en die van Qatar. Het land is niet onomstreden: de andere Golfstaten boycotten Qatar en hebben er strenge economische sancties tegen uitgevaardigd. Volgens hen steunt Qatar terreurgroepen - wat emir Tamim ontkent.