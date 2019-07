Exclusief voor abonnees Michel ontmoet vandaag Ursula von der Leyen 08 juli 2019

Premier Charles Michel, toekomstig voorzitter van de Europese Raad, ontvangt vandaag kandidaat-voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Ze ontmoeten elkaar in de vooravond in het Egmontpaleis in Brussel. Het is de eerste keer dat de twee elkaar zien sinds ze dinsdag beiden werden voorgedragen voor een Europese topjob. Michel volgt vanaf 1 december Donald Tusk op als Europees president. Von der Leyen kan vanaf 1 november Jean-Claude Juncker opvolgen als voorzitter van de Europese Commissie, op voorwaarde dat ze een meerderheid in het Europees Parlement achter zich kan scharen.