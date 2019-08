Exclusief voor abonnees Michel: "Nieuwe regering tegen 1 november niet onmogelijk" 31 augustus 2019

Volgens eerste minister Charles Michel (MR) is het niet onmogelijk om een federale regering te vormen voor november. Op 1 november vertrekt Didier Reynders naar de Europese Commissie en een maand later wordt Michel zelf voorzitter van de Europese Raad. "Voor de toekomst van ons land hoop ik dat er zo snel mogelijk een regering is met een meerderheid in het parlement", zei hij gisteren in de Kamer. "Ik denk dat dat niet onmogelijk is voor 1 november." Woensdagavond brachten informateurs Didier Reynders en Johan Vande Lanotte een tweede keer de zeven partijen rond de tafel die nog in de running zijn voor de federale regering: PS, MR, N-VA, Open Vld, CD&V, sp.a en Groen. Voor de twee verslag gaan uitbrengen bij de koning, op 9 september, zou er nog een vergadering plaatsvinden. Groen zou niet meer worden uitgenodigd.

