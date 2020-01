Exclusief voor abonnees Michel Martin bachelor in de rechten 09 januari 2020

Michelle Martin (59), de ex-vrouw van Marc Dutroux, heeft haar bachelordiploma rechten gehaald aan de hogeschool. Volgens de kranten van Sudpresse is haar naam afgeroepen tijdens de proclamatie van de opleiding aan de École Supérieure des Affaires van Namen. Ze zou "met voldoening" zijn afgestudeerd. Het is niet duidelijk of ze nog verder studeert. Martin deed 5,5 jaar over de studie, waarvan het normale traject 3 jaar bedraagt. In januari raakte bekend dat ze een stage bij een advocatenkantoor had afgerond. Ze was op veel kantoren geweigerd vanwege haar medeplichtigheid in de zaak-Dutroux. Ze wist dat haar man meisjes verkrachtte, opsloot en vermoordde, maar zweeg daarover. Toen Dutroux opgesloten zat, deed ze niets om zijn laatste slachtoffers Julie Lejeune en Mélissa Russo te helpen. De meisjes stierven in de kelder van de honger. (SRB)

