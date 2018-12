Michel, Macron en De Wever: alle drie jarig en al één fout cadeau 22 december 2018

Het was gisteren niet alleen de geboortedag van de Bourgondische coalitie, het was ook de verjaardag van Antwerps burgemeester Bart De Wever (48) zelf. Hij kreeg zelfs een cadeau van liberaal onderhandelaar Philippe De Backer (Open Vld). "Een eerste vertrouwensbreuk", aldus De Wever. "Ik had gevraagd om dat niet te doen. Het feit dat hij mij een kookboek geeft, wil trouwens zeggen dat er aan de kennis van elkaar nog gewerkt kan worden."

