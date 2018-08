Michel (Lokeren) breekt sleutelbeen na omhaal bij tennisvoetbal 21 augustus 2018

't Is een spelletje dat voetballers vaak doen om even stoom af te blazen: tennisvoetbal. Ook gisterochtend stond zo'n oefening op het programma bij Lokeren. Helaas met noodlottige afloop voor Julian Michel. Toen die de bal met een omhaal over het net wou trappen, kwam hij slecht neer. Een val met zware gevolgen, want de Fransman brak z'n rechtersleutelbeen. De onfortuinlijke middenvelder - pas hersteld van een blessure aan de quadriceps - wordt vanmiddag geopereerd en is vermoedelijk een zestal weken onbeschikbaar. (MVS)