Michel Lelièvre vraagt enkelband 16 juli 2018

00u00 0

Michel Lelièvre, die een straf van 25 jaar uitzit voor zijn aandeel in de zaak-Dutroux, wil vrijkomen onder elektronisch toezicht. Lelièvre, die al sinds 1996 achter de tralies zit, werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar cel voor zijn aandeel in de ontvoering van An en Eefje en Sabine en Laetitia. "Normaliter zou hij over 3 jaar vrijkomen, maar hij wil nu onder strikte voorwaarden en met de juiste omkadering terug deel uitmaken van de maatschappij", zegt zijn advocate Benjamine Bovy. De man kreeg in het verleden al verscheidene penitentiaire verloven. "Dat ging telkens goed", zegt Bovy. "De gevangenisdirectie van Ittre heeft een positief advies gegeven, maar de strafuitvoeringsrechtbank moet de knoop doorhakken." (KSN)

