Michel Lelièvre voorlopig niet vrij met enkelband 04 september 2018

Michel Lelièvre, die een gevangenisstraf van 25 jaar uitzit voor zijn aandeel in de zaak-Dutroux, komt nog niet vrij onder elektronisch toezicht. De strafuitvoeringsrechtbank zou vandaag beslissen over een voorwaardelijke vrijlating, maar heeft de behandeling van het dossier uitgesteld omdat Lelièvre geen vaste verblijfplaats meer kan voorleggen. Zijn advocate zegt dat hij de woning waar hij na zijn vrijlating zou kunnen verblijven, kwijtgeraakt is door een "samenloop van omstandigheden". Een vaste verblijfplaats hebben is een voorwaarde om vrij te kunnen komen met een enkelband. Lelièvre zoekt nu een nieuwe verblijfplaats. De strafuitvoeringsrechtbank kan het dossier pas daarna behandelen.